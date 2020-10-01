Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.
Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 19:14
За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:28
а я уверен что минимум в два-три раза...
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Додано: Пон 12 жов, 2020 01:16
R2
Почему не хватает денег для финансирования пенс.фонда? Да потому что бизнес или вовсе не платит налоги, или максимально минимизирует их. При этом используются как внешние офшорные юрисдикции, так и внутренние(ФОПы).
Вторая причина - нелегальное трудоустройство,которое достигло уже масштабов национальной катастрофы, и которое фактически поддерживается бизнесом и всеми правительствами и президентами. Еще одна причина- бардак в системе оплаты труда и премирования руководства гос.предприятий, гос банков, членам различных наглядовых рад, правлений и т.д.-зарплату в 100тыс.грн. они принимают уже как насмешку, и плачутся,что не могут прокормить семью. А ведь есть еще и судейские, прокурорские , которым нужно платить не меньше. Пенсионные взносы в 2020г. платятся из дохода до 75тыс. грн.Все что выше этой суммы налогом не облагается.Все мы, что-то покупая, платим НДС, но есть избранные, так называемые экспортеры ,которым этот НДС возвращают. В 2020г. бюджет пенс. фонда составит 174 млрд.грн.,при этом возврат НДС в 2019г. составил 151 млрд.грн. Так откуда же возьмутся деньги в пенс.фонде?
Додано: Пон 12 жов, 2020 03:12
Re: За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться
это естественный процесс при высоких налогах. Если и дальше закручивать гайки, то бизнес просто будет уходить за границу и будет большой рост безработицы. Поступления ещё сильней упадут, а нагрузка на ПФ увеличится, т.к. будет больше безработных. Безработные ведь с тех-же отчислений ЕСВ получают пособия.
Выход только один - сокращать бюджетные расходы чтобы снизить налоги. Бюджет можно безболезненно сократить на 60-70%, снизить на такой-же процент налоги и пойдет рост экономики, поступления ЕСВ выростут и будет чем платить пенсии.
Если бюджетные расходы не уменьшать, а дальше продолжать тратить на зарплаты чиновникам по 2 миллиона грн в месяц и зеленые тарифы для олигархов, то ситуация дальше будет только ухудшаться.
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