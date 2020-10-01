За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...

Додано: Пон 12 жов, 2020 08:59

qazzax написав: Да потому что бизнес или вовсе не платит налоги, или максимально минимизирует их. При этом используются как внешние офшорные юрисдикции, так и внутренние(ФОПы).

Вторая причина - нелегальное трудоустройство,которое достигло уже масштабов национальной катастрофы, и которое фактически поддерживается бизнесом и всеми правительствами и президентами. Да потому что бизнес или вовсе не платит налоги, или максимально минимизирует их. При этом используются как внешние офшорные юрисдикции, так и внутренние(ФОПы).Вторая причина - нелегальное трудоустройство,которое достигло уже масштабов национальной катастрофы, и которое фактически поддерживается бизнесом и всеми правительствами и президентами.

Почти на каждом новостном ресурсе на прошлой неделе пролетала новость - что через 15 лет нынеработающие не будут получать пенсий. Собсно вопрос - кто в здравом уме будет ХОТЕТЬ платить отчисления за такое будущее? Логично что все в тень убегают.Теперь немного цифр и истории. Если прикинуть, то налогов платится 22+18+1,5. Ну это для рядового. Итак. Вы создаете продукт, работая у дяди. Вместе с дядей вы платите налогов 41,5%(без НДС, акцизов и пр.). Средняя у нас 11500. Налогов выходит +/- 5200. Получая все в черную, договорившись с работадателем за год выходит примерно 60000(2К у.е.). Покупая на эти деньги бумаги, доллары, золото, можно за 30 лет собрать 60К+ у.е. Нынешняя пенсия это около 120 у.е., в год 1,5К у.е. Т.е. в случае если собирать самому и деверсифицировать - хватаит еще на 40лет пенсии, что очень задофига при средней продолжительности жизни.У меня все.