Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.
Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 19:14
За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на майже 20% - експерт.
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:28
а я уверен что минимум в два-три раза...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Пон 12 жов, 2020 01:16
R2
Почему не хватает денег для финансирования пенс.фонда? Да потому что бизнес или вовсе не платит налоги, или максимально минимизирует их. При этом используются как внешние офшорные юрисдикции, так и внутренние(ФОПы).
Вторая причина - нелегальное трудоустройство,которое достигло уже масштабов национальной катастрофы, и которое фактически поддерживается бизнесом и всеми правительствами и президентами. Еще одна причина- бардак в системе оплаты труда и премирования руководства гос.предприятий, гос банков, членам различных наглядовых рад, правлений и т.д.-зарплату в 100тыс.грн. они принимают уже как насмешку, и плачутся,что не могут прокормить семью. А ведь есть еще и судейские, прокурорские , которым нужно платить не меньше. Пенсионные взносы в 2020г. платятся из дохода до 75тыс. грн.Все что выше этой суммы налогом не облагается.Все мы, что-то покупая, платим НДС, но есть избранные, так называемые экспортеры ,которым этот НДС возвращают. В 2020г. бюджет пенс. фонда составит 174 млрд.грн.,при этом возврат НДС в 2019г. составил 151 млрд.грн. Так откуда же возьмутся деньги в пенс.фонде?
Додано: Пон 12 жов, 2020 03:12
Re: За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться
это естественный процесс при высоких налогах. Если и дальше закручивать гайки, то бизнес просто будет уходить за границу и будет большой рост безработицы. Поступления ещё сильней упадут, а нагрузка на ПФ увеличится, т.к. будет больше безработных. Безработные ведь с тех-же отчислений ЕСВ получают пособия.
Выход только один - сокращать бюджетные расходы чтобы снизить налоги. Бюджет можно безболезненно сократить на 60-70%, снизить на такой-же процент налоги и пойдет рост экономики, поступления ЕСВ выростут и будет чем платить пенсии.
Если бюджетные расходы не уменьшать, а дальше продолжать тратить на зарплаты чиновникам по 2 миллиона грн в месяц и зеленые тарифы для олигархов, то ситуация дальше будет только ухудшаться.
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:59
Re: За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться
Почти на каждом новостном ресурсе на прошлой неделе пролетала новость - что через 15 лет нынеработающие не будут получать пенсий. Собсно вопрос - кто в здравом уме будет ХОТЕТЬ платить отчисления за такое будущее? Логично что все в тень убегают.
Теперь немного цифр и истории. Если прикинуть, то налогов платится 22+18+1,5. Ну это для рядового. Итак. Вы создаете продукт, работая у дяди. Вместе с дядей вы платите налогов 41,5%(без НДС, акцизов и пр.). Средняя у нас 11500. Налогов выходит +/- 5200. Получая все в черную, договорившись с работадателем за год выходит примерно 60000(2К у.е.). Покупая на эти деньги бумаги, доллары, золото, можно за 30 лет собрать 60К+ у.е. Нынешняя пенсия это около 120 у.е., в год 1,5К у.е. Т.е. в случае если собирать самому и деверсифицировать - хватаит еще на 40лет пенсии, что очень задофига при средней продолжительности жизни.
У меня все.
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:36
Дядя вряд ли на эту разницу будет больше платить наемному работнику, он заберет себе эту разницу.
С точки зрения справедливости, то нужно отменить понятие минимальной пенсии для тех кто не платил ЕСВ. Т. е. не платил ничего - значит не получит пенсию. Почему те, кто официально работает, должны оплачивать пенсии хитро_опым?
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:01
Есть зависимость от того насколько государство социально ориентировано. В США налоговая нагрузка на экономику 28%, в европейских странах 30-50% (самая высокая в скандинавских странах).
Сгласен, можно сократить бюджетные расходы за счет снижения корупции, тщательной верификации получателей социальных подачек, оптимизации госаппарата. Это позволит снизить налоговую нагрузку на белый бизнес, но нужно также увеличить ответственность для недобросовестного бизнеса за уклонение от уплаты налогов, усовершенствовать верификацию ФОПов для выявления фактов использования их средним и крупным бизнесом, фактов дробления оборотов, обязательное использование РРО в рознице. Банально есть те, кто при любой налоговой нагрузке будет уклоняться.
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:17
Re: За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться
Молодцы пенсионеры, голосовали за гречку и русский язык - получили ожидаемый результат.
Mind the gap.
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