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За 10 років купівельна здатність
пенсіонерів скоротиться...

За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:57

Re: За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться

Странно. Подаю в суд - плачу сбор.
Менты занимаются набивание карманов, а не стражей правопорядка.
Благоустройство улиц? Хм. Я что то не припомню что мне наблагоустраивали, кроме распродажи мест под мафы моего местного мэра и его команды(Кропивницкий). А вот набережную в моем городе благоустроили бизнесмены и просто те, кто смог. Я лично скидывал на краску тем, кто там красотень наводит.
Войска? И что же в войсках? Одногоупник служит в нацгвардии. То что гос-во должно их одевать и кормить - увы, не выполняется. Зато в кабинете начальника стоит плазма. Видимо телевизор важнее трусов и носков )))
Медицина? Я что-то не припомню, когда НЕ платил. Лекарства? Роды? Операции? Что бесплатного? Вы давненько обращались в местную больницу?
Собсно за что платить? Я как то не нахожу.
dimo_0n
 
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