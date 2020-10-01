За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...

Додано: Пон 12 жов, 2020 13:57

Странно. Подаю в суд - плачу сбор.

Менты занимаются набивание карманов, а не стражей правопорядка.

Благоустройство улиц? Хм. Я что то не припомню что мне наблагоустраивали, кроме распродажи мест под мафы моего местного мэра и его команды(Кропивницкий). А вот набережную в моем городе благоустроили бизнесмены и просто те, кто смог. Я лично скидывал на краску тем, кто там красотень наводит.

Войска? И что же в войсках? Одногоупник служит в нацгвардии. То что гос-во должно их одевать и кормить - увы, не выполняется. Зато в кабинете начальника стоит плазма. Видимо телевизор важнее трусов и носков )))

Медицина? Я что-то не припомню, когда НЕ платил. Лекарства? Роды? Операции? Что бесплатного? Вы давненько обращались в местную больницу?

Собсно за что платить? Я как то не нахожу.