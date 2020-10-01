За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Странно. Подаю в суд - плачу сбор. Менты занимаются набивание карманов, а не стражей правопорядка. Благоустройство улиц? Хм. Я что то не припомню что мне наблагоустраивали, кроме распродажи мест под мафы моего местного мэра и его команды(Кропивницкий). А вот набережную в моем городе благоустроили бизнесмены и просто те, кто смог. Я лично скидывал на краску тем, кто там красотень наводит. Войска? И что же в войсках? Одногоупник служит в нацгвардии. То что гос-во должно их одевать и кормить - увы, не выполняется. Зато в кабинете начальника стоит плазма. Видимо телевизор важнее трусов и носков ))) Медицина? Я что-то не припомню, когда НЕ платил. Лекарства? Роды? Операции? Что бесплатного? Вы давненько обращались в местную больницу? Собсно за что платить? Я как то не нахожу.
qazzax написав:Да потому что бизнес или вовсе не платит налоги, или максимально минимизирует их. При этом используются как внешние офшорные юрисдикции, так и внутренние(ФОПы). Вторая причина - нелегальное трудоустройство,которое достигло уже масштабов национальной катастрофы, и которое фактически поддерживается бизнесом и всеми правительствами и президентами.
Почти на каждом новостном ресурсе на прошлой неделе пролетала новость - что через 15 лет нынеработающие не будут получать пенсий. Собсно вопрос - кто в здравом уме будет ХОТЕТЬ платить отчисления за такое будущее? Логично что все в тень убегают. Теперь немного цифр и истории. Если прикинуть, то налогов платится 22+18+1,5. Ну это для рядового. Итак. Вы создаете продукт, работая у дяди. Вместе с дядей вы платите налогов 41,5%(без НДС, акцизов и пр.). Средняя у нас 11500. Налогов выходит +/- 5200. Получая все в черную, договорившись с работадателем за год выходит примерно 60000(2К у.е.). Покупая на эти деньги бумаги, доллары, золото, можно за 30 лет собрать 60К+ у.е. Нынешняя пенсия это около 120 у.е., в год 1,5К у.е. Т.е. в случае если собирать самому и деверсифицировать - хватаит еще на 40лет пенсии, что очень задофига при средней продолжительности жизни.
У меня все.
Нет. Не все. Складывая таким макаром, вы сто процентов получите то что наскладывали, до копеечки. У государства можно получить шишь. Позавчера мужик в доме умер в 64 года. Скорая вовремя не приехала. По новым правилам он год до пенсии не дожил.
dimo_0n написав:Если прикинуть, то налогов платится 22+18+1,5. Ну это для рядового. Итак. Вы создаете продукт, работая у дяди. Вместе с дядей вы платите налогов 41,5%(без НДС, акцизов и пр.). Средняя у нас 11500. Налогов выходит +/- 5200.
Вот только вы путаете общие налоги с пенсионными отчислениями в частности. Суды, прокуратура, войска, полиция, медицина, образование, госуслуги, благоустройство улиц - это то, чем вы пользуетесь прямо сейчас, а не потом на пенсии. Соответственно, и оплачиваться это должно сейчас (как коммуналка) - значит как накопления эти деньги засчитывать нельзя. Единственное, что справедливо можно было бы оставить у себя в кармане - это долю, идущую на пенсионные отчисления. Но тогда никаких 40 лек беззаботной пенсии не накопится
Я уже который десяток лет "эксперты" нам вангуют, что нефть вот-вот закончится, земля будет дорожать, т.к ее не больше не становится и что пенсов ждет голодная сметь. С той скоростью изменений мало кто вообще представляет, что будет через 10 лет. Какие будут востребованы вакансии, бизнесы, порядки дохода и т.д. Для работающего человека доход может изменится в разы как в одну так и в другую сторону (если конечно работающий не работает на минималку, у таких все стабильно). У нас пенсы это основная голосующая единица, т.ч скорее Украина потеряет суверенитет, часть территорий, введет налог на воздух с работающих, чем будет существенное снижение уровня жизни пенсов ниже текущего.
ssnet написав:Я уже который десяток лет "эксперты" нам вангуют, что нефть вот-вот закончится, земля будет дорожать, т.к ее не больше не становится и что пенсов ждет голодная сметь. С той скоростью изменений мало кто вообще представляет, что будет через 10 лет. Какие будут востребованы вакансии, бизнесы, порядки дохода и т.д. Для работающего человека доход может изменится в разы как в одну так и в другую сторону (если конечно работающий не работает на минималку, у таких все стабильно). У нас пенсы это основная голосующая единица, т.ч скорее Украина потеряет суверенитет, часть территорий, введет налог на воздух с работающих, чем будет существенное снижение уровня жизни пенсов ниже текущего.
Проблема легко решается введением, в дополнение к минимальному -- еще и максимального возраста для голосования.