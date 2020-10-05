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За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:20
vitaliy_berdinskikh написав: Antin написав:
Всю жизнь солидарили непонятно зачем.
Почему непонятно зачем? Солидарили чтобы поддержать своих родителей, бабушек-дедушек.
Помогал как мог и без пф.Зачем он тогда,ораву чиновников содержать и хэнки-пенки их
удовлетворять там?
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Antin
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