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Викрадачів не лякають
нові покарання

Викрадачів не лякають нові покарання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39

Викрадачів не лякають нові покарання

Пропонуємо до обговорення:
За вісім місяців цього року в Україні вкрали 3 152 автомобіля.

Дивися повний текст Викрадачів не лякають нові покарання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39

За восемь месяцев этого года в Украине украли 3 152 автомобиля. Официальная сумма убытков – 48,5 млн гривен.
Каким каком? Один автомобиль стоит 16 000 гривен?
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