За вісім місяців цього року в Україні вкрали 3 152 автомобіля.
Дивися повний текст Викрадачів не лякають нові покарання.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39
Викрадачів не лякають нові покарання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викрадачів не лякають нові покарання.
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39
За восемь месяцев этого года в Украине украли 3 152 автомобиля. Официальная сумма убытков – 48,5 млн гривен.
Каким каком? Один автомобиль стоит 16 000 гривен?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|