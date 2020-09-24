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ДПС викрила схему мільйонних
розкрадань бюджетних коштів

ДПС викрила схему мільйонних розкрадань бюджетних коштів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:58

ДПС викрила схему мільйонних розкрадань бюджетних коштів

Пропонуємо до обговорення:
Працівниками Державної податкової служби України спільно зі слідчим управлінням ДФС у Запорізькій області та СБУ викрито схему незаконного заволодіння грошовими коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:58

Недоразумение из гнс и сбу , почитай ст.216 кпк про подследственность .
igorekp2015
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