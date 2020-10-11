В Україні шахраї використовують QR-коди, щоб заразити телефони жертв вірусом.
Дивися повний текст В Україні шахраї використовують нову схему обману з кодами.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 03:45
В Україні шахраї використовують нову схему обману з кодами
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Дивися повний текст В Україні шахраї використовують нову схему обману з кодами.
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