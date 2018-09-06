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В Україні 50% електромереж потребують негайного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 06:55
Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько 50% електромереж потребують капремонту, реконструкції та повної заміни через їх значну зношеність.
Дивися повний текст В Україні 50% електромереж потребують негайного капремонту - Міненерго
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Додано: Пон 12 жов, 2020 06:56
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