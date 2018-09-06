RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні 50% електромереж
потребують негайного...

В Україні 50% електромереж потребують негайного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 06:55

В Україні 50% електромереж потребують негайного...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько 50% електромереж потребують капремонту, реконструкції та повної заміни через їх значну зношеність.

Дивися повний текст В Україні 50% електромереж потребують негайного капремонту - Міненерго.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90666
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 06:56

19% для зе недороло...
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні шахраї використовують нову схему обману з кодами
R2 » Пон 12 жов, 2020 03:45
0 53
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 03:45
R2
В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня 1, 2, 3
R2 » П'ят 09 жов, 2020 13:52
26 1325
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 20:24
Ratatui
В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...
R2 » Чет 06 вер, 2018 17:26
7 2118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 16:18
OLGA1987

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (575)
12.10.2020 07:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.