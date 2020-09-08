Один з китайських металургійних гігантів Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation роздав своїм співробітникам понад 4 тисячі автомобілів.
Дивися повний текст У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4 тисячі авто.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:29
У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4 тисячі авто.
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:29
2933+1183 = 4116
тоесть не 4 тысячи, а 4116
Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?
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