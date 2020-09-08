Один з китайських металургійних гігантів Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation роздав своїм співробітникам понад 4 тисячі автомобілів.
Дивися повний текст У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4 тисячі авто.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:29
У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4 тисячі авто.
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:29
2933+1183 = 4116
тоесть не 4 тысячи, а 4116
Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:49
Металлург гигант с 4000 раб....полуразваленный дмк имеет больше 7000 раб, пора уже давно конфисковать предприятия у ахметова, пока еще он не оставил одни кирпичи.
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24
Гигант - выдумка журналистов. Вот пример:
34000 сотрудников.
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:41
Скорее всего эти автомобили пылились гдет на складах. Какой-то менеджер(ы) получил за это откат. В принципе все довольны - кто-то получил машину и будет более лояльный, кто-то (большинство) не получил машину, но получили морковку на удочке, если будет хорошо работать то получишь тоже, фирма вместо денежных бонусов и повышения зп отделалась машиной(скорее всего это еще выгодно с точки зрения налогов провели), ну и кто-то получил откат + для завода бесплатная реклама - приходите работать, мы вот такие хорошие что даже машины раздаем
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