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У Китаї металургійний завод
подарував співробітникам 4...

У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4...
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:29

У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4...

Пропонуємо до обговорення:
Один з китайських металургійних гігантів Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation роздав своїм співробітникам понад 4 тисячі автомобілів.

Дивися повний текст У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4 тисячі авто.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:29

Один из китайских металлургических гигантов Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation раздал своим сотрудникам более 4 тысяч автомобилей.

2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan.


2933+1183 = 4116
тоесть не 4 тысячи, а 4116

Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:49

Металлург гигант с 4000 раб....полуразваленный дмк имеет больше 7000 раб, пора уже давно конфисковать предприятия у ахметова, пока еще он не оставил одни кирпичи.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24

  l4567 написав:Металлург гигант с 4000 раб....полуразваленный дмк имеет больше 7000 раб, пора уже давно конфисковать предприятия у ахметова, пока еще он не оставил одни кирпичи.


Гигант - выдумка журналистов. Вот пример: https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangxi_Copper
34000 сотрудников.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:41

  Амвросий написав:
Один из китайских металлургических гигантов Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation раздал своим сотрудникам более 4 тысяч автомобилей.

2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan.


2933+1183 = 4116
тоесть не 4 тысячи, а 4116

Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?

Скорее всего эти автомобили пылились гдет на складах. Какой-то менеджер(ы) получил за это откат. В принципе все довольны - кто-то получил машину и будет более лояльный, кто-то (большинство) не получил машину, но получили морковку на удочке, если будет хорошо работать то получишь тоже, фирма вместо денежных бонусов и повышения зп отделалась машиной(скорее всего это еще выгодно с точки зрения налогов провели), ну и кто-то получил откат + для завода бесплатная реклама - приходите работать, мы вот такие хорошие что даже машины раздаем :)
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:37

  ssnet написав:фирма вместо денежных бонусов и повышения зп отделалась машиной

Фирма вместо 50-100% оклада выдала сотрудникам автомобили под 20K$. 500-1000$ vs 20K$ ?
Или сотрудники больше бы обрадовались увеличению з/п на 100-200$/мес?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:48

  ssnet написав:
  Амвросий написав:
Один из китайских металлургических гигантов Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation раздал своим сотрудникам более 4 тысяч автомобилей.

2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan.


2933+1183 = 4116
тоесть не 4 тысячи, а 4116

Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?

Скорее всего эти автомобили пылились гдет на складах. Какой-то менеджер(ы) получил за это откат. В принципе все довольны - кто-то получил машину и будет более лояльный, кто-то (большинство) не получил машину, но получили морковку на удочке, если будет хорошо работать то получишь тоже, фирма вместо денежных бонусов и повышения зп отделалась машиной(скорее всего это еще выгодно с точки зрения налогов провели), ну и кто-то получил откат + для завода бесплатная реклама - приходите работать, мы вот такие хорошие что даже машины раздаем :)


Вам нужно лечиться электричеством.
Dear_Sir
 
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