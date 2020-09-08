У Китаї металургійний завод подарував співробітникам 4...
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Один из китайских металлургических гигантов Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation раздал своим сотрудникам более 4 тысяч автомобилей.
2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan.
2933+1183 = 4116 тоесть не 4 тысячи, а 4116
Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?
Скорее всего эти автомобили пылились гдет на складах. Какой-то менеджер(ы) получил за это откат. В принципе все довольны - кто-то получил машину и будет более лояльный, кто-то (большинство) не получил машину, но получили морковку на удочке, если будет хорошо работать то получишь тоже, фирма вместо денежных бонусов и повышения зп отделалась машиной(скорее всего это еще выгодно с точки зрения налогов провели), ну и кто-то получил откат + для завода бесплатная реклама - приходите работать, мы вот такие хорошие что даже машины раздаем
Один из китайских металлургических гигантов Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation раздал своим сотрудникам более 4 тысяч автомобилей.
2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan.
2933+1183 = 4116 тоесть не 4 тысячи, а 4116
Интересно, почему Ford и Volkswagen, а не китаймобили?
Скорее всего эти автомобили пылились гдет на складах. Какой-то менеджер(ы) получил за это откат. В принципе все довольны - кто-то получил машину и будет более лояльный, кто-то (большинство) не получил машину, но получили морковку на удочке, если будет хорошо работать то получишь тоже, фирма вместо денежных бонусов и повышения зп отделалась машиной(скорее всего это еще выгодно с точки зрения налогов провели), ну и кто-то получил откат + для завода бесплатная реклама - приходите работать, мы вот такие хорошие что даже машины раздаем