Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні.
Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:36
Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
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Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
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