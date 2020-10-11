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Світовий банк прогнозує
зростання бідності в Україні

Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:36

Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні.

Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
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