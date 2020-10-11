Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні.
Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:36
Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:21
Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:02
Это они так специально делают.
Хотят повторения 17 года прошлого века.
Царям такое нравится
Зе-Чмо
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|