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Світовий банк прогнозує
зростання бідності в Україні

Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:36

Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні.

Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:21

Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:02

  anton_gms написав:Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.

Это они так специально делают.
Хотят повторения 17 года прошлого века.
Царям такое нравится :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:37

эпоха бедности подходит к концу и начинается эпоха нищеты...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:57

Та да, турборежим без Порошенко не справляется, вот и эпоха бедности подходит к концу ...))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:07

  anton_gms написав:Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.

вже другий рік як слуги служать наріду, але винен в усьому Порох)

Президента переобрали?
Депутатів переобрали?
Керівництво НБУ переобрали?
Міністри, прокурори, набу-сбу чиї?
ЗМі чиї?
...але ж Порох винен, що епоха бідності так і не закінчилася)
equinox
 
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