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Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12
di2gard написав:
Рост бедности можно было надежно прогнозировать сразу после победы Майдана. С тех пор ничего не изменилось - как бы не звали президента.
Всі проблеми України через кацапів та їх лакеїв (на кшталт тебе) майдан та президенти тут ні до чого.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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