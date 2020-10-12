Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні.
Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:36
Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:21
Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:02
Это они так специально делают.
Хотят повторения 17 года прошлого века.
Царям такое нравится
Зе-Чмо
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:57
Та да, турборежим без Порошенко не справляется, вот и эпоха бедности подходит к концу ...))
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:07
вже другий рік як слуги служать наріду, але винен в усьому Порох)
Президента переобрали?
Депутатів переобрали?
Керівництво НБУ переобрали?
Міністри, прокурори, набу-сбу чиї?
ЗМі чиї?
...але ж Порох винен, що епоха бідності так і не закінчилася)
Додано: Вів 13 жов, 2020 03:06
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 13 жов, 2020 03:22, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 13 жов, 2020 03:21, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 13 жов, 2020 03:21, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12
Всі проблеми України через кацапів та їх лакеїв (на кшталт тебе) майдан та президенти тут ні до чого.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:05
Совок жил, жив и будет жить.
И пока в общественном мнении есть уверенность, что все проблемы - из-за русских (американцев, евреев и т.п), Украина и дальше будет оставаться самой бедной страной Европы.
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