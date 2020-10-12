RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий банк прогнозує
зростання бідності в Україні

Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:36

Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні.

Дивися повний текст Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90698
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:21

Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.
anton_gms
 
Повідомлень: 827
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:02

  anton_gms написав:Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.

Это они так специально делают.
Хотят повторения 17 года прошлого века.
Царям такое нравится :D
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:57

Та да, турборежим без Порошенко не справляется, вот и эпоха бедности подходит к концу ...))
mvi
 
Повідомлень: 166
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:07

  anton_gms написав:Эта ситуация, просто следствие работы правительства Порошенка (непринятие закона об отмене НДС и т.д.) и прикручивание гаек, РРО, нововведения Гетьманцева из текущей власти.
Просто нечего говорить. Идиоты создают бедность в стране своими руками.

вже другий рік як слуги служать наріду, але винен в усьому Порох)

Президента переобрали?
Депутатів переобрали?
Керівництво НБУ переобрали?
Міністри, прокурори, набу-сбу чиї?
ЗМі чиї?
...але ж Порох винен, що епоха бідності так і не закінчилася)
equinox
 
Повідомлень: 215
З нами з: 12.12.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 03:06

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 13 жов, 2020 03:22, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9118
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 13 жов, 2020 03:21, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9118
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 13 жов, 2020 03:21, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9118
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 03:12

  di2gard написав:Рост бедности можно было надежно прогнозировать сразу после победы Майдана. С тех пор ничего не изменилось - как бы не звали президента.

Всі проблеми України через кацапів та їх лакеїв (на кшталт тебе) майдан та президенти тут ні до чого.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9118
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:05

  Ukrainian написав:
  di2gard написав:Рост бедности можно было надежно прогнозировать сразу после победы Майдана. С тех пор ничего не изменилось - как бы не звали президента.

Всі проблеми України через кацапів та їх лакеїв (на кшталт тебе) майдан та президенти тут ні до чого.


Совок жил, жив и будет жить.
И пока в общественном мнении есть уверенность, что все проблемы - из-за русских (американцев, евреев и т.п), Украина и дальше будет оставаться самой бедной страной Европы.
PasserBy
 
Повідомлень: 314
З нами з: 04.01.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні встановили рекорд з перевищення швидкості: 251...
R2 » Вів 13 жов, 2020 09:06
8 324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 17:13
victorulysses7
80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної...
R2 » Пон 12 жов, 2020 22:37
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 22:37
consulaugur
В Україні 50% електромереж потребують негайного...
R2 » Пон 12 жов, 2020 06:55
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 06:56
grig90vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.