Актуалізувати кількість зареєстрованих осіб для отримання коректних нарахувань за спожиті комунальні послуги можна дистанційно.
Дивися повний текст Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних нарахувань комуналки.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:41
Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних нарахувань комуналки.
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:42
А кого-то кроме меня задваивалось число прописанных? Ну то есть один и тот же человек прописан дважды и, соответственно, коммуналка х2
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