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Як змінити кількість зареєстрованих
осіб для коректних...

Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:41

Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних...

Пропонуємо до обговорення:
Актуалізувати кількість зареєстрованих осіб для отримання коректних нарахувань за спожиті комунальні послуги можна дистанційно.

Дивися повний текст Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних нарахувань комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:42

А кого-то кроме меня задваивалось число прописанных? Ну то есть один и тот же человек прописан дважды и, соответственно, коммуналка х2
vaysh
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:19

  vaysh написав:А кого-то кроме меня задваивалось число прописанных? Ну то есть один и тот же человек прописан дважды и, соответственно, коммуналка х2

Может и задваивалось, но всем пофиг: по числу прописанных кроме вывоза мусора (с копеечной стоимостью) ничего уже не считается, вроде как.
_hunter
 
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