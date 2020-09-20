RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доходи українців у II кварталі
2020 року склали майже...

Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:30

Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже...

Пропонуємо до обговорення:
Загальні доходи населення України у другому кварталі 2020 року оцінюються у 867,55 млрд гривень.

Дивися повний текст Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже 870 млрд гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90672
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:30

И мы знаем этих украинцев поименно !
yama
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5396 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бідність торкнеться майже половини українців 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 20 вер, 2020 10:46
32 2722
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 20:34
Ratatui
Гривня в 2020 році знеціниться на 18% - опитування Reuters
R2 » Нед 11 жов, 2020 08:35
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 08:35
R2
Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців
R2 » П'ят 09 жов, 2020 21:19
6 327
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 20:35
75stasstas75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90156)
12.10.2020 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.