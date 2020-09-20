Загальні доходи населення України у другому кварталі 2020 року оцінюються у 867,55 млрд гривень.
Дивися повний текст Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже 870 млрд гривень.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 09:30
Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже...
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Дивися повний текст Доходи українців у II кварталі 2020 року склали майже 870 млрд гривень.
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