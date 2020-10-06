Модернізований кросовер Haval F7 дебютував на ринку Піднебесної.
Дивися повний текст Haval представив новий стильний кросовер (фото).
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09
Haval представив новий стильний кросовер (фото)
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Дивися повний текст Haval представив новий стильний кросовер (фото).
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09
Грати у вязниці, а у радіатора завжди була решітка, припиніть нівечити мову.
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