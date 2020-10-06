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Haval представив новий
стильний кросовер (фото)

Haval представив новий стильний кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09

Haval представив новий стильний кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Модернізований кросовер Haval F7 дебютував на ринку Піднебесної.

Дивися повний текст Haval представив новий стильний кросовер (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:09

Грати у вязниці, а у радіатора завжди була решітка, припиніть нівечити мову.
svyatoslav_hromyak
 
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