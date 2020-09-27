RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск відправив на орбіту
чергову партію з 60...

Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14

Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

Пропонуємо до обговорення:
Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Дивися повний текст Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90672
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14

Рибу ловлять мережею чи сіткою?
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 283
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:17

Re: Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

когда уже можно будет заходить на заблокированные ресурсики для взрослых без платы за ВПН ? Сколько будет стоит сей интернет дороже ВПН или дешевле ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5396 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українець намагався провезти через кордон велику партію... 1, 2
R2 » Вів 06 жов, 2020 17:41
12 825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 07:58
ihor18
Ілон Маск заявив, що Tesla чекають великі проблеми
R2 » Нед 27 вер, 2020 12:33
6 507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 09:55
_hunter
Маск пообіцяв випустити бюджетний автомобіль Tesla
R2 » Нед 27 вер, 2020 23:42
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 23:42
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90156)
12.10.2020 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.