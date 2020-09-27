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Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.
Дивися повний текст Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14
Рибу ловлять мережею чи сіткою?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:17
когда уже можно будет заходить на заблокированные ресурсики для взрослых без платы за ВПН ? Сколько будет стоит сей интернет дороже ВПН или дешевле ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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yama