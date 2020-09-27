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Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.
Дивися повний текст Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:17
когда уже можно будет заходить на заблокированные ресурсики для взрослых без платы за ВПН ? Сколько будет стоит сей интернет дороже ВПН или дешевле ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Додано: Пон 12 жов, 2020 11:24
yama, там само оборудование далеко не копеечное, так что вряд-ли будет выгоднее ВПН )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:52
yama написав:
когда уже можно будет заходить на заблокированные ресурсики для взрослых без платы за ВПН ? Сколько будет стоит сей интернет дороже ВПН или дешевле ?
Вроде как обещали от 100$ в месяц. Очень актуально для заправок, придорожных отелей, кемпингов и т.п.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 11:59
Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.
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Antin
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:06
Antin написав:
Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника
.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.
Кого "все" покрыть нужны?
Внимательно читаем -- 60 -- это всего лишь "очередная партия", а не вся группировка...
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
Antin написав:
Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.
Спутники на низкой орбите для того чтобы клиентские антенны были не больше коробки от пиццы.
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andrein
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yama
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