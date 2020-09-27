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Маск відправив на орбіту
чергову партію з 60...

Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14

Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

Пропонуємо до обговорення:
Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Дивися повний текст Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:17

Re: Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

когда уже можно будет заходить на заблокированные ресурсики для взрослых без платы за ВПН ? Сколько будет стоит сей интернет дороже ВПН или дешевле ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:24

yama, там само оборудование далеко не копеечное, так что вряд-ли будет выгоднее ВПН )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:52

  yama написав:когда уже можно будет заходить на заблокированные ресурсики для взрослых без платы за ВПН ? Сколько будет стоит сей интернет дороже ВПН или дешевле ?

Вроде как обещали от 100$ в месяц. Очень актуально для заправок, придорожных отелей, кемпингов и т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:59

Re: Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.
Antin
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:06

  Antin написав:Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.

Кого "все" покрыть нужны?
Внимательно читаем -- 60 -- это всего лишь "очередная партия", а не вся группировка...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04

  Antin написав:Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.


Спутники на низкой орбите для того чтобы клиентские антенны были не больше коробки от пиццы.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 04:22

  Antin написав:Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.

Ха, вот же ж дурачьё в СпейсИкс сидит! Вместо 3 запустили 715, получили разрешение на 12,000. Запасные, наверное.
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