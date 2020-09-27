чи то 400 чи то 4000 Маск хотів на орбіті
біг бразер?
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Додано: Сер 14 жов, 2020 11:34
чи то 400 чи то 4000 Маск хотів на орбіті
біг бразер?
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Додано: Сер 14 жов, 2020 12:53
Re: Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...
совсем не актуально.. в Украине давно есть спутниковый интернет от Датагруп
Если у Маска стоимость от 100+ долларов то по цене он никак не конкурентноспособный.
От слова ВООБЩЕ. датагруповский 1600+ за 20 Мб/сек дешевле Старлинковского почти в два раза. Тарелка от Датагруп около 60 см диаметр а Старлинк 48 почти то же самое..Так что Маск со своим Старлинком и его ценами не конкурентен в украинских реалиях.
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:08
40000 має бути. Повна дурня,сміття в космосі,але він заробить міліарди. Порахуйте самі.
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