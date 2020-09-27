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Маск відправив на орбіту
чергову партію з 60...

Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:34

  _hunter написав:
  Antin написав:Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.

Кого "все" покрыть нужны?
Внимательно читаем -- 60 -- это всего лишь "очередная партия", а не вся группировка...


чи то 400 чи то 4000 Маск хотів на орбіті

біг бразер? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:53

Re: Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

  ssnet написав:Вроде как обещали от 100$ в месяц. Очень актуально для заправок, придорожных отелей, кемпингов и т.п.
совсем не актуально.. в Украине давно есть спутниковый интернет от Датагруп https://www.datagroup.ua/ru/kiev/b2c/internet/suputnikovij-internetсо скоростями от 2/3 -15/25 Мб/сек безлимит с тарифами от 200+ грн до 800+ в зависимости от скорости.
Если у Маска стоимость от 100+ долларов то по цене он никак не конкурентноспособный.
От слова ВООБЩЕ. датагруповский 1600+ за 20 Мб/сек дешевле Старлинковского почти в два раза. Тарелка от Датагруп около 60 см диаметр а Старлинк 48 почти то же самое..Так что Маск со своим Старлинком и его ценами не конкурентен в украинских реалиях.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:08

  greenozon написав:
  _hunter написав:
  Antin написав:Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.

Кого "все" покрыть нужны?
Внимательно читаем -- 60 -- это всего лишь "очередная партия", а не вся группировка...


чи то 400 чи то 4000 Маск хотів на орбіті

біг бразер? :)


40000 має бути. Повна дурня,сміття в космосі,але він заробить міліарди. Порахуйте самі.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:39

greenozon Все более чем просто - на низкой орбите спутники долго не живут. И скоро начнут сыпаться (ну относительно скоро - лет через 5) обратно, поэтому чтобы все нормально функционировало необходимо постоянно пополнять группировку.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:17

  Antin написав:
  Dear_Sir написав:
  Antin написав:Дико извиняюсь ,но как специалист связи утверждаю ,чтобы покрыть все нужны 3 спутника.
60..хм это что метеозонды над территориями..странный он какой то.

Ха, вот же ж дурачьё в СпейсИкс сидит! Вместо 3 запустили 715, получили разрешение на 12,000. Запасные, наверное.


Да кто их знает,прожектируют неплохо,деньги собирают.Запустили рой мух- спутников в атмосферу.Чем аукнется еще неизвестно.

А нащо?Интернет и так есть всем кому надо.

Странно: специалист-связист, а не знает ни про проблемы тех же Африк/Алясок ни про проблемы "сельской местности" США...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:19

  Джон написав:
  ssnet написав:Вроде как обещали от 100$ в месяц. Очень актуально для заправок, придорожных отелей, кемпингов и т.п.
совсем не актуально.. в Украине давно есть спутниковый интернет от Датагруп https://www.datagroup.ua/ru/kiev/b2c/internet/suputnikovij-internetсо скоростями от 2/3 -15/25 Мб/сек безлимит с тарифами от 200+ грн до 800+ в зависимости от скорости.
Если у Маска стоимость от 100+ долларов то по цене он никак не конкурентноспособный.
От слова ВООБЩЕ. датагруповский 1600+ за 20 Мб/сек дешевле Старлинковского почти в два раза. Тарелка от Датагруп около 60 см диаметр а Старлинк 48 почти то же самое..Так что Маск со своим Старлинком и его ценами не конкурентен в украинских реалиях.

Срочно нужно звонить Маску: его проект под угрозой!!! -- оказывается, он не конкурентен на крупнейшем и важнейшем рынке...
_hunter
 
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