Маск відправив на орбіту чергову партію з 60...

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ssnet написав:Вроде как обещали от 100$ в месяц. Очень актуально для заправок, придорожных отелей, кемпингов и т.п.
совсем не актуально.. в Украине давно есть спутниковый интернет от Датагруп https://www.datagroup.ua/ru/kiev/b2c/internet/suputnikovij-internetсо скоростями от 2/3 -15/25 Мб/сек безлимит с тарифами от 200+ грн до 800+ в зависимости от скорости. Если у Маска стоимость от 100+ долларов то по цене он никак не конкурентноспособный. От слова ВООБЩЕ. датагруповский 1600+ за 20 Мб/сек дешевле Старлинковского почти в два раза. Тарелка от Датагруп около 60 см диаметр а Старлинк 48 почти то же самое..Так что Маск со своим Старлинком и его ценами не конкурентен в украинских реалиях.
greenozon Все более чем просто - на низкой орбите спутники долго не живут. И скоро начнут сыпаться (ну относительно скоро - лет через 5) обратно, поэтому чтобы все нормально функционировало необходимо постоянно пополнять группировку.
ssnet написав:Вроде как обещали от 100$ в месяц. Очень актуально для заправок, придорожных отелей, кемпингов и т.п.
совсем не актуально.. в Украине давно есть спутниковый интернет от Датагруп https://www.datagroup.ua/ru/kiev/b2c/internet/suputnikovij-internetсо скоростями от 2/3 -15/25 Мб/сек безлимит с тарифами от 200+ грн до 800+ в зависимости от скорости. Если у Маска стоимость от 100+ долларов то по цене он никак не конкурентноспособный. От слова ВООБЩЕ. датагруповский 1600+ за 20 Мб/сек дешевле Старлинковского почти в два раза. Тарелка от Датагруп около 60 см диаметр а Старлинк 48 почти то же самое..Так что Маск со своим Старлинком и его ценами не конкурентен в украинских реалиях.
Срочно нужно звонить Маску: его проект под угрозой!!! -- оказывается, он не конкурентен на крупнейшем и важнейшем рынке...
_hunter написав:Странно: специалист-связист, а не знает ни про проблемы тех же Африк/Алясок ни про проблемы "сельской местности" США...
И что там за проблемы ?Племена интернетом не пользуются? Ой беда.А он им надо?Они много чем не пользуются ,уклад жизни такой. А что с селянами США ,там спутники не летают?Или только маска пролететь смогут ..