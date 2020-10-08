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У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу ще не було надано жодній з країн-партнерів Східного партнерства, яким її було виділено, тому спекуляції навколо цього питання недоречні.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала макрофінансової допомоги ЄС
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Додано: Пон 12 жов, 2020 11:34
Безумовна умова для другого траншу -- не вкрасти перший транш.
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