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У Зеленського пояснили, чому
Україна досі не отримала...

У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:34

У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала...

Пропонуємо до обговорення:
Перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу ще не було надано жодній з країн-партнерів Східного партнерства, яким її було виділено, тому спекуляції навколо цього питання недоречні.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала макрофінансової допомоги ЄС.
R2
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Безумовна умова для другого траншу -- не вкрасти перший транш.
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