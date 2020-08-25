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Коломойський оскаржує право
"Ощадбанку" на 1,3 мільярда...

Коломойський оскаржує право "Ощадбанку" на 1,3 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:49

Коломойський оскаржує право "Ощадбанку" на 1,3 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Finbalance.

Дивися повний текст Коломойський оскаржує право \"Ощадбанку\" на 1,3 мільярда доларів російських активів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:50

Я бы сказал - Коломойский против государства Украины.
Здесь, и далее по расписанию!
Как сказал бы Рязанов - мы не сеем, ни пашем, ни строим.
А зачем, можно просто пойти и забрать, по праву Суверена)))
Дима Алматов
 
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