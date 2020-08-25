Про це повідомляє Finbalance.
Дивися повний текст Коломойський оскаржує право \"Ощадбанку\" на 1,3 мільярда доларів російських активів.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 11:49
Коломойський оскаржує право "Ощадбанку" на 1,3 мільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський оскаржує право \"Ощадбанку\" на 1,3 мільярда доларів російських активів.
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:50
Я бы сказал - Коломойский против государства Украины.
Здесь, и далее по расписанию!
Как сказал бы Рязанов - мы не сеем, ни пашем, ни строим.
А зачем, можно просто пойти и забрать, по праву Суверена)))
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:10
Коломойша понял, что кацапы ему не по зубам. А вот Украину он готов разорять безбожно, впрочем как и его марионетка.
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