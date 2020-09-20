Минулого тижня курс долара до гривні просів на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:50
Чого чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:50
Вы лучше напишите что ждать от курса после выборов, с такими громадными дырами в бюджете
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