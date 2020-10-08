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У Нацбанку не вирішили, навіщо
українцям електронна гривня

У Нацбанку не вирішили, навіщо українцям електронна гривня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:50

У Нацбанку не вирішили, навіщо українцям електронна гривня

Пропонуємо до обговорення:
НБУ роздумує над тим, навіщо українцям користуватися електронною гривнею, а не звичною карткою або готівкою.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:51

Вот это они и тугие! Да Електронной гривной проще контролировать денежные потоки граждан, нежели через посредничество - банки!
KULANDALE
 
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