НБУ роздумує над тим, навіщо українцям користуватися електронною гривнею, а не звичною карткою або готівкою.
Дивися повний текст У Нацбанку не вирішили, навіщо українцям електронна гривня.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:50
У Нацбанку не вирішили, навіщо українцям електронна гривня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку не вирішили, навіщо українцям електронна гривня.
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:51
Вот это они и тугие! Да Електронной гривной проще контролировать денежные потоки граждан, нежели через посредничество - банки!
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