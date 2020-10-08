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Криза відступає: падіння
економіки України сповільнилося

Криза відступає: падіння економіки України сповільнилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:55

Криза відступає: падіння економіки України сповільнилося

Пропонуємо до обговорення:
Уповільнення темпів падіння продемонстрували майже всі види економічної діяльності

Дивися повний текст Криза відступає: падіння економіки України сповільнилося.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:55

Ну да, все что надо было сделать сделали - цены с тарифами подняли, денег от запада на коронавирус получили и благополучно раздеребанили на дороги. Теперь уже конечно кризис "отступает".
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:36

Кризис отступает или мы пробили новые негативные рекорды?
asdrud2016
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