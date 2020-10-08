Уповільнення темпів падіння продемонстрували майже всі види економічної діяльності
Дивися повний текст Криза відступає: падіння економіки України сповільнилося.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:55
Криза відступає: падіння економіки України сповільнилося
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криза відступає: падіння економіки України сповільнилося.
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:55
Ну да, все что надо было сделать сделали - цены с тарифами подняли, денег от запада на коронавирус получили и благополучно раздеребанили на дороги. Теперь уже конечно кризис "отступает".
|