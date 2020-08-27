Кабмін пропонує, щоб тарифи на "комуналку" встановлювала місцева влада.
Дивися повний текст Вимога МВФ: тарифи на комуналку встановить місцева влада.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 17:27
Вимога МВФ: тарифи на комуналку встановить місцева влада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вимога МВФ: тарифи на комуналку встановить місцева влада.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:27
Це вже навіть не смішно -- всі "покращання" валять на МВФ. Напишіть вже прямим текстом -- олігархи проштовхнули чергову дурню за принципом: "борги ваші -- гроші наші".
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:28
Если бы не дедлайн для МВФ,то не пошевелились бы,все только изпод палки!
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