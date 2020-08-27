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Вимога МВФ: тарифи на комуналку
встановить місцева влада

Вимога МВФ: тарифи на комуналку встановить місцева влада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:27

Вимога МВФ: тарифи на комуналку встановить місцева влада

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін пропонує, щоб тарифи на "комуналку" встановлювала місцева влада.

Дивися повний текст Вимога МВФ: тарифи на комуналку встановить місцева влада.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:27

Це вже навіть не смішно -- всі "покращання" валять на МВФ. Напишіть вже прямим текстом -- олігархи проштовхнули чергову дурню за принципом: "борги ваші -- гроші наші".
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:28

Если бы не дедлайн для МВФ,то не пошевелились бы,все только изпод палки!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:57

А шо в свободной украине нет прЭзидента??? МВФ рулит??? Грили же шо мы незалежни
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:01

украинское правительство в очередной раз самоустронилось...
Тракторист
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