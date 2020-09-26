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monobank знижує процентні
ставки за депозитами у гривні

monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:28

monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні

Пропонуємо до обговорення:
monobank з 16 жовтня знижує процентну ставку за новими депозитами у гривнi.

Дивися повний текст monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:28

Лучше под 7% держать на остаток, в случае чего есть шанс вывести.
tvd4
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:22

Смысл ложить гривню на депозит умер смертью храбрых, реальных 7% годовых при инфляции 12%!!! Бредня полная!
iris_d
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