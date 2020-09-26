monobank з 16 жовтня знижує процентну ставку за новими депозитами у гривнi.
Дивися повний текст monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:28
monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні.
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:22
Смысл ложить гривню на депозит умер смертью храбрых, реальных 7% годовых при инфляции 12%!!! Бредня полная!
|