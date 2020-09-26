monobank з 16 жовтня знижує процентну ставку за новими депозитами у гривнi.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 17:28
monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank знижує процентні ставки за депозитами у гривні.
Додано: Пон 12 жов, 2020 21:40
ждите снизят и на остаток. в случае чего лучше сидеть на текущих счетах в валюте, но не в моне. Вывести валюту с мони можно только с комиссией, бред сивой кобыли держать там деньги, обмен валют и тот невыгодный - спрэд широкий. Кроме бесплатного р2р и кэшбэка преимуществ больше нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:46
Так и киш миш слабый.
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