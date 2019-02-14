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Як правильно оформити
субсидію (інфографіка)

Як правильно оформити субсидію (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:58

Як правильно оформити субсидію (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Ця норма почне діяти тільки з 1 числа наступного місяця.

Дивися повний текст Як правильно оформити субсидію (інфографіка).
R2
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