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Колишній топ-чиновник НБУ подав
до регулятора позов на 7...

Колишній топ-чиновник НБУ подав до регулятора позов на 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:31

Колишній топ-чиновник НБУ подав до регулятора позов на 7...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній заступник голови Нацбанку і на даний момент нардеп, що входить до групи "Довіра", Борис Приходько подав позов до НБУ на 6,956 млн грн

Дивися повний текст Колишній топ-чиновник НБУ подав до регулятора позов на 7 млн грн.
R2
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Паханы дерутся, а людЯм на жалкие пенсии не хватает))).
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