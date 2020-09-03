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Колишній топ-чиновник НБУ подав до регулятора позов на 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:31
Пропонуємо до обговорення:
Колишній заступник голови Нацбанку і на даний момент нардеп, що входить до групи "Довіра", Борис Приходько подав позов до НБУ на 6,956 млн грн
Дивися повний текст Колишній топ-чиновник НБУ подав до регулятора позов на 7 млн грн
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Додано: Пон 12 жов, 2020 18:31
Паханы дерутся, а людЯм на жалкие пенсии не хватает))).
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