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По всьому світу вмирають
біржі криптовалют - аналітики

По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:07

По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили аналітики Cryptowisser, які створили список під назвою "Цвинтар бірж криптовалюта".

Дивися повний текст По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:07

це взагаліто стійка тенденція протягом кількох років, але є і серед них більш-менш стабільні
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:19

  nighthawk5 написав:це взагаліто стійка тенденція протягом кількох років, але є і серед них більш-менш стабільні

Ага, главное при выборе не перепутать :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:27

Ха-ха, це мало статися.
Пірамідки зносить вітром. І '' експерти'' , що їх роздували не допоможуть.
martinar
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