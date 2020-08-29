Про це повідомили аналітики Cryptowisser, які створили список під назвою "Цвинтар бірж криптовалюта".
Дивися повний текст По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:07
По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст По всьому світу вмирають біржі криптовалют - аналітики.
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:07
це взагаліто стійка тенденція протягом кількох років, але є і серед них більш-менш стабільні
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:19
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:27
Ха-ха, це мало статися.
Пірамідки зносить вітром. І '' експерти'' , що їх роздували не допоможуть.
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:07
Бесконтрольность со стороны национальных органов(однозначно не имеющих ничего общего с нашими), над перемещением порождает:
"“Нерідко припинення роботи відбувається в результаті “загадкового зникнення” керівництва компаній”, – зазначають експерти."
С другой стороны, в связи с вышеозвученным особую популярность(Китай ограничил), того же Биткоина в Восточно Европейских странах сложно недооценить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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