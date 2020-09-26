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Українські картки ПРОСТІР прийматимуть за кордоном - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.
Дивися повний текст Українські картки ПРОСТІР прийматимуть за кордоном - НБУ
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:10
Как заставить Биллу наладить работу с картами ПРОСТІР?
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