Міністерство внутрішніх справ хоче спростити процес реєстрації транспортного засобу та видачі номерного знака.
Дивися повний текст МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:30
МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто.
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