RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВС пропонує змінити правила
видачі номерних знаків авто

МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:30

МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ хоче спростити процес реєстрації транспортного засобу та видачі номерного знака.

Дивися повний текст МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90685
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:30

Тоесть вместо одной операции - две. Ну да, упрощение, че.
arheops
 
Повідомлень: 704
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., moveton і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінити кількість зареєстрованих осіб для коректних...
R2 » Пон 12 жов, 2020 08:41
3 191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 14:02
Giroi
Приховав нерухомість, авто і яхту. Творця антивірусу...
R2 » Сер 07 жов, 2020 11:12
2 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 12:30
andrein
В Україні подорожчав газ для авто
R2 » Вів 06 жов, 2020 19:45
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 19:45
tempepiro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20803)
12.10.2020 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.