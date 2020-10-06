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МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:30
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ хоче спростити процес реєстрації транспортного засобу та видачі номерного знака.
Дивися повний текст МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:30
Тоесть вместо одной операции - две. Ну да, упрощение, че.
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