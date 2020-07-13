|
|
Xiaomi запатентував розумну захисну маску для обличчя
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Маска для обличчя була затребувана для захисту користувачів від екологічних проблем, таких як забруднення повітря. Наразі вони стали більш затребуваними в Китаї через спалах коронавірусу.
Дивися повний текст Xiaomi запатентував розумну захисну маску для обличчя
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90686
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор