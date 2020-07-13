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Xiaomi запатентував розумну
захисну маску для обличчя

Xiaomi запатентував розумну захисну маску для обличчя
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:55

Xiaomi запатентував розумну захисну маску для обличчя

Пропонуємо до обговорення:
Маска для обличчя була затребувана для захисту користувачів від екологічних проблем, таких як забруднення повітря. Наразі вони стали більш затребуваними в Китаї через спалах коронавірусу.

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